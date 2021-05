Oroscopo Leone del giorno: previsioni del giorno 12/05/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le collaborazioni oggi dovrebbero andare alla grande, perché Mercurio nel tuo settore sociale scambierà gesti d’intesa con l’affidabile Saturno nella tua casa delle relazioni. Che tu stia lavorando su un progetto creativo con un amico o gestendo un business con un partner, la comunicazione dovrebbe scorrere facilmente tra di voi. Lo stesso vale per le relazioni sentimentali che saprai gestire con leggerezza e tenerezza. Questo potrebbe essere il giorno giusto per presentare il tuo fidanzato agli amici, o per conoscere una persona affascinante nell’ampio gruppo dei tuoi conoscenti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le collaborazioni oggi dovrebbero andare alla grande, perché Mercurio nel tuo settore sociale scambierà gesti d’intesa con l’affidabile Saturno nella tua casa delle relazioni. Che tu stia lavorando su un progetto creativo con un amico o gestendo un business con un partner, la comunicazione dovrebbe scorrere facilmente tra di voi. Lo stesso vale per le relazioni sentimentali che saprai gestire con leggerezza e tenerezza. Questo potrebbe essere ilgiusto per presentare il tuo fidanzato agli amici, o per conoscere una persona affascinante nell’ampio gruppo dei tuoi conoscenti. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

