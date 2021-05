Oroscopo Gemelli, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Amici dei Gemelli, il cielo che vi attenderà nelle prime ore di giovedì sembra volervi regalare una giornata veramente positiva e solare! A sostenervi dall’alto della vostra orbita celeste ci sarà la Luna, protagonista di questa giornata di Oroscopo, che andrà ad unirsi ai già presenti e positivi Venere e Mercurio! La giornata dovrebbe essere priva di pensieri negativi, all’insegna della leggerezza mentale e spirituale, con notevoli ed importanti ripercussioni sulla vostra sfera ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, il cielo che vi attenderà nelle prime ore di giovedì sembra volervi regalare una giornata veramente positiva e solare! A sostenervi dall’alto della vostra orbita celeste ci sarà la Luna, protagonista di questa giornata di, che andrà ad unirsi ai già presenti e positivi Venere e Mercurio! La giornata dovrebbe essere priva di pensieri negativi, all’insegna della leggerezza mentale e spirituale, con notevoli ed importanti ripercussioni sulla vostra sfera ...

