Oroscopo Gemelli del giorno | previsioni del giorno 12 05 2021

Come Gemelli, sei famosa per il tuo pensiero tagliente e le tue parole imprevedibili, e questo sarà oggi vero più che mai. Mercurio, che governa Gemelli, impegnerà Saturno in un angolo che promuoverà una comunicazione chiara e fruttuosa. A volte il tuo cervello può muoversi così velocemente da farti sembrare svagata, ma Saturno fornirà una solida ancora, aiutandoti a mantenere la concentrazione per lunghi periodi di tempo. Questa è una giornata superba per lavorare su un importante progetto scolastico o lavorativo, ma anche per esprimere te stessa attraverso uno scritto o un discorso. Amica.

