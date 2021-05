Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 12/05/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dedica del tempo alle tue pratiche creative oggi, perché il legame tra il Sole, nella tua casa dell’espressione di sé, e Nettuno, nel tuo settore della comunicazione, potrebbe aprirti nuovi canali d’ispirazione. Se stai scrivendo un libro o un articolo, potresti scoprire che le idee arriveranno senza alcuno sforzo. Allo stesso modo potrebbero essere particolarmente brillanti le interviste e le presentazioni. Le tue idee non saranno solo geniali, potrebbero anche avere un potenziale virale che le farà circolare velocemente sui social. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dedica del tempo alle tue pratiche creative oggi, perché il legame tra il Sole, nella tua casa dell’espressione di sé, e Nettuno, nel tuo settore della comunicazione, potrebbe aprirti nuovi canali d’ispirazione. Se stai scrivendo un libro o un articolo, potresti scoprire che le idee arriveranno senza alcuno sforzo. Allo stesso modo potrebbero essere particolarmente brillanti le interviste e le presentazioni. Le tue idee non saranno solo geniali, potrebbero anche avere un potenziale virale che le farà circolare velocemente sui social. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Mercoledì 12 maggio 2021… - Capricorno_astr : 11/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - Capricornovf : #capricorno L'opposizione di Marte in Cancro vi farà credere di aver sbagliato qualco... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno - Capricorno_astr : 11/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -