Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 12/05/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Oggi il tuo lavoro creativo potrebbe raggiungere un nuovo pubblico, perché Mercurio in Gemelli, il tuo settore dei viaggi, collabora con Saturno nella tua casa dell'espressione di sé. Saturno rappresenta il duro lavoro, quindi il tempo che hai dedicato a questo progetto potrebbe finalmente venire ripagato, soprattutto se hai in programma di diffondere il tuo lavoro anche all'estero. I Gemelli rappresentano anche l'istruzione superiore, per cui qualsiasi compito di ricerca o progetto universitario probabilmente andrà estremamente bene. Oggi vedrai potenziate la tua capacità di concentrazione e la tua eloquenza verbale, approfittane. Amica.

