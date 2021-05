Oroscopo Acquario, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. Voi amici dell’Acquario dovreste avvertire una nuova voglia di conoscere gente ed impegnarvi in una relazione sentimentale. Ma questa tendenza cozza un po’ con la vostra naturale e proverbiale voglia di libertà, che spesso e volentieri vi frena dal cercare ed instaurare nuovi rapporti. Mercurio e Venere avranno delle ottime ripercussioni sulla vostra capacità di dialogo e ascolto, permettendovi di instaurare qualche nuovo rapporto che starà poi a voi decidere come far evolvere. La Luna vi confonde ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Voi amici dell’dovreste avvertire una nuova voglia di conoscere gente ed impegnarvi in una relazione sentimentale. Ma questa tendenza cozza un po’ con la vostra naturale e proverbiale voglia di libertà, che spesso e volentieri vi frena dal cercare ed instaurare nuovi rapporti. Mercurio e Venere avranno delle ottime ripercussioni sulla vostra capacità di dialogo e ascolto, permettendovi di instaurare qualche nuovo rapporto che starà poi a voi decidere come far evolvere. La Luna vi confonde ...

