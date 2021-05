Oms, il nuovo studio: “La pandemia poteva essere evitata: ecco perché” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La pandemia di Covid? “Un disastro che avrebbe potuto essere evitato”. A sostenerlo è un team indipendente di studiosi per la prontezza e la risposta alla pandemia voluto dall’Oms. I ricercatori sostengono che “ci sono revisioni di disastri sanitari precedenti che hanno raccolto polvere nelle cantine dell’Onu e dei governi. Il mondo era stato avvertito che questo sarebbe successo”. Dopo 8 mesi di lavoro, gli studiosi indipendenti sono arrivati alla conclusione che l’epidemia globale è stata determinata “da una miriade di fallimenti, lacune e ritardi nella preparazione e nella risposta” alla crisi sanitaria.



Le due responsabili del rapporto, Ellen Johnson Sirleaf, membro del Centro presidenziale per le donne e lo sviluppo a Monrovia, in Liberia, e Helen Clark, responsabile della "Helen Clark ...

