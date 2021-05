Omicidio Tondi | legale genitori | nessun serial killer | Lavoretano ha ucciso Katia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –non è stata uccisa né da unné in seguito ad una rapina, ma dal marito Emilio, che ha sempre cercato di sviare le indagini, e che va condannato”. Sono le parole più significative dell’arringa tenuta in Corte d’Appello a Napoli da Gianluca Giordano, avvocato di parte civile che assiste padre, madre e fratello di, la 31enne uccisa il 20 luglio del 2013 nella sua abitazione di San Tammaro, nel Casertano. Giordano si è associato alle richieste del sostituto procuratore generale di Napoli Raffaele Marino, che il 16 aprile scorso aveva chiesto, al termine delle requisitoria, la conferma in Appello della condanna a 27 anni di carcere che Emilioaveva ricevuto in ...