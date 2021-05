Olimpiadi Tokyo 2020, gli atleti giapponesi saranno vaccinati a giugno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Giappone è pronto a vaccinare gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la data è quella di fine giugno, scavalcando così gran parte della popolazione nipponica. In vista dei Giochi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, sembra dunque ormai certo come anche il paese ospitante voglia mettere al sicuro i propri portacolori. Lo riferiscono i più accreditati media locali, ma c’è malumore tra i cittadini che non gradirebbero essere scavalcati. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Giappone è pronto a vaccinare gliche parteciperanno alledie la data è quella di fine, scavalcando così gran parte della popolazione nipponica. In vista dei Giochi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, sembra dunque ormai certo come anche il paese ospitante voglia mettere al sicuro i propri portacolori. Lo riferiscono i più accreditati media locali, ma c’è malumore tra i cittadini che non gradirebbero essere scavalcati. SportFace.

