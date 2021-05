Olanda: Van Djjk rinuncia agli Europei (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ Olanda perde una delle sue colonne in vista dei prossimi Europei di calcio in programma il prossimo mese di giugno. Il difensore centrale degli Orange e del Liverpool, Virgil Van Djik, ha annunciato che non parteciperà al torneo continentale. Olanda: perché Van Djik non giocherà gli Europei? Il centrale olandese è reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore dello scorso ottobre che gli fatto saltare tutta la stagione. Da qui la decisione di non presentarsi agli Europei per cercare di recuperare e tornare in campo a settembre nelle migliori condizioni possibili. È stato lo stesso Van Djji a spiegarlo in una intervista rilasciata al sito ufficiale del Liverpool: “Ho deciso di non andare agli Europei e di svolgere la mia ultima parte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’perde una delle sue colonne in vista dei prossimidi calcio in programma il prossimo mese di giugno. Il difensore centrale degli Orange e del Liverpool, Virgil Van Djik, ha annunciato che non parteciperà al torneo continentale.: perché Van Djik non giocherà gli? Il centrale olandese è reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore dello scorso ottobre che gli fatto saltare tutta la stagione. Da qui la decisione di non presentarsiper cercare di recuperare e tornare in campo a settembre nelle migliori condizioni possibili. È stato lo stesso Van Djji a spiegarlo in una intervista rilasciata al sito ufficiale del Liverpool: “Ho deciso di non andaree di svolgere la mia ultima parte ...

