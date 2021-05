Oggi si celebra la Giornata Internazionale dell’Infermiere, i simboli della lotta al Covid. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio, a Firenze, nacque Florence Nightingale, riconosciuta come fondatrice dell’infermieristica moderna. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’importanza di questa figura nell’ambito della sanità mondiale. Sono stati l’emblema del sacrificio nella lotta alla pandemia da Covid 19, soprattutto nel corso della prima ondata quando, nella Repubblica di San Marino come in tutto il mondo, si trovarono a gestire qualcosa di mai visto. Gli infermieri sono stati, con i medici, nella trincea della guerra al virus: li abbiamo visti esausti, stremati, ma anche protagonisti di selfie e video che servivano a incoraggiare i pazienti e i loro familiari. E a incoraggiarsi a propria volta. Era quel famoso “andrà tutto bene; che ha fatto la storia dell’ultimo anno e mezzo. Ed ora sono tra ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio, a Firenze, nacque Florence Nightingale, riconosciuta come fondatrice dell’infermieristica moderna. L’obiettivo è di sensibilizzare l’opinione pubblica verso l’importanza di questa figura nell’ambitosanità mondiale. Sono stati l’emblema del sacrificio nellaalla pandemia da19, soprattutto nel corsoprima ondata quando, nella Repubblica di San Marino come in tutto il mondo, si trovarono a gestire qualcosa di mai visto. Gli infermieri sono stati, con i medici, nella trinceaguerra al virus: li abbiamo visti esausti, stremati, ma anche protagonisti di selfie e video che servivano a incoraggiare i pazienti e i loro familiari. E a incoraggiarsi a propria volta. Era quel famoso “andrà tutto bene; che ha fatto la storia dell’ultimo anno e mezzo. Ed ora sono tra ...

