Ofelia, la madre di Diletta Leotta a difesa della figlia: Le parole durissime (Di mercoledì 12 maggio 2021) La madre di Diletta Leotta si è lasciata andare ad un duro sfogo, in cui ha affermato che "certe persone passano la vita a rosicare" Diletta Leotta (Instagram)In termini di visibilità, la Leotta è stata in grado di fare un'ascesa impressionante negli ultimi anni, riuscendo ad affermarsi come una delle giornaliste sportive italiane più chiacchierate in assoluto. I suoi affari privati però, soprattutto quelli legati alle cronache rosa, hanno contribuito e non poco a renderla tanto seguita dall'attenzione mediatica. A quanto sembra la bella showgirl si trova a suo agio sotto i riflettori, tuttavia pochi giorni fa ha sbottato. A far scattare la sua rabbia sono state alcune foto pubblicate sulle riviste di gossip, nelle quali è stata immortalata durante un tenero scambio di ...

