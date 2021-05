Nuovo Dpcm | Mario Draghi | «A breve nuove aperture | speriamoMatrimoni? Serve pazienza»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglioè intervenuto al question time delineando la road map den governo per le rie, in generale, sulle strategie per contrastare la pandemia:...

... nel rispetto delle norme dettate dalanticovid. L'Assemblea si terrà presso la sede sita in Calata Italia 44 . Ildirettivo sarà composto da 5 Soci effettivi estrazione Marina Militare ..."Stiamo aspettando ildi metà maggio e solo allora ne sapremo di più. C'è da poter esser ottimisti viste le aperture già annunciate dal governo per inizio giugno, ma sino all'uscita del ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto al question time delineando la road map den governo per le riaperture e, in generale, sulle strategie per contrastare la ...Attesa per il voto sullo Stato di emergenza. Zingaretti ha spiegato che il Pd sosterrà la scelta del Governo. Martedì in Aula il nuovo Dpcm Cesare Battisti protesta per il cibo: l'ira di Salvini e Mel ...