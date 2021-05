“Nuovi sostegni per il wedding, e voli covid tested per il turismo. Mai più tragedie come quella di Luana” afferma Draghi (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando il matrimonio, capisco la loro preoccupazione, un festeggiamento così importante è il desiderio di tutti. Ma è fondamentale avere ancora un po’ di pazienza per evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”. Intervenendo sulle attese riaperture, che così come il turismo, saranno trattati nella cabina di regia fissata per il prossimi lunedì, il premier Draghi ha tenuto a spendere qualche parole anche sul settore del ‘wedding’, rivolgendosi direttamente ai futuri sposi. Draghi: “Il governo è vicino agli operatori del wedding, è in arrivo un novo indennizzo” Il capo del governo, ha quindi rassicurato sottolineando che anche il ‘sofferente’ settore dei matrimoni e delle cerimonie in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando il matrimonio, capisco la loro preoccupazione, un festeggiamento così importante è il desiderio di tutti. Ma è fondamentale avere ancora un po’ di pazienza per evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”. Intervenendo sulle attese riaperture, che cosìil, saranno trattati nella cabina di regia fissata per il prossimi lunedì, il premierha tenuto a spendere qualche parole anche sul settore del ‘’, rivolgendosi direttamente ai futuri sposi.: “Il governo è vicino agli operatori del, è in arrivo un novo indennizzo” Il capo del governo, ha quindi rassicurato sottolineando che anche il ‘sofferente’ settore dei matrimoni e delle cerimonie in ...

