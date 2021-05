Nuoto sincronizzato | Europei Budapest 2021 | Subbotina vince il libero | Murru nona

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Martachiude al nono posto la finale del soloaglidi. La ligure, seconda a scendere in vasca, ha presentato un esercizio pulito sulle note di "Prelude" (coreografia di Patrizia Giallombardo), ma l'emozione si è fatta sentire e il punteggio è inferiore a quello ottenuto in in qualifica. Il titolo continentale va alla russa Varvara, autrice di un esercizio strepitoso pagato con l'eccezionale punteggio di 96.4333. Sopra i 90 punti anche le altre due atlete a medaglia: argento per l'ucraina Fiedina (93.7000), bronzo per la greca Plataniotti (90.8000). Di seguito la classifica completa della finale del solo.