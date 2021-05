Nuoto: Paltrinieri, 'voglio vincere tutto in acque libere e in piscina' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Budapest, 12 mag. -(Adnkronos) - "Siamo arrivati a Bupapest con un ottimo lavoro alle spalle e per verificare la condizione, anche in vista degli allenamenti che ci separano dalle Olimpiadi. Domani c'è la 10 km in acque libere poi nuoterò la staffetta che trovo molto divertente e quindi si andrà alla Duna Arena. Ho voglia di tutto". Così Gregorio Paltrinieri dopo il successo nella 5 km di fondo ai campionati europei di Budapest. "Questo successo è incredibile perché è il mio primo oro europeo di fondo e la 5 chilometri l'ho nuotata solo due volte, ma entrambe le volte l'ho vinta -sottolinea il 26enne emiliano-. Nel finale ho dato un paio di spallate, mi sono buttato dall'altra parte rispetto al gruppo e ho spinto fino alla fine. Mi sono divertito, ho vinto. Sono arrivato in questo sport da principiante e gara dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Budapest, 12 mag. -(Adnkronos) - "Siamo arrivati a Bupapest con un ottimo lavoro alle spalle e per verificare la condizione, anche in vista degli allenamenti che ci separano dalle Olimpiadi. Domani c'è la 10 km inpoi nuoterò la staffetta che trovo molto divertente e quindi si andrà alla Duna Arena. Ho voglia di". Così Gregoriodopo il successo nella 5 km di fondo ai campionati europei di Budapest. "Questo successo è incredibile perché è il mio primo oro europeo di fondo e la 5 chilometri l'ho nuotata solo due volte, ma entrambe le volte l'ho vinta -sottolinea il 26enne emiliano-. Nel finale ho dato un paio di spallate, mi sono buttato dall'altra parte rispetto al gruppo e ho spinto fino alla fine. Mi sono divertito, ho vinto. Sono arrivato in questo sport da principiante e gara dopo ...

