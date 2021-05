Nuoto, Europei Budapest 2021: il medagliere (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto per gli Europei di Nuoto di Budapest 2021. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunque Nuoto in vasca, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è il medagliere costantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARA medagliere Europei Nuoto Budapest NAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 3-0-1 UCRAINA 2-1-0 ITALIA 1-1-2 GRECIA 0-1-1 GRAN BRETAGNA 0-1-0 SPAGNA 0-1-0 SVIZZERA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tutto pronto per glididi. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunquein vasca,di fondo,sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è ilcostantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARANAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 3-0-1 UCRAINA 2-1-0 ITALIA 1-1-2 GRECIA 0-1-1 GRAN BRETAGNA 0-1-0 SPAGNA 0-1-0 SVIZZERA ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei LIVE - Nuoto di fondo, Europei Budapest 2021: 5 km femminile, gli aggiornamenti in DIRETTA La diretta live della 5 km femminile in acque libere degli Europei di Budapest 2021 . Il nuoto di fondo esordisce nella rassegna continentale con la gara più breve delle donne. A rappresentare l'Italia saranno Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Ginevra ...

Europei, oro Bertocchi nel trampolino da 1 metro Gregorio Paltrinieri, indiscussa stella del nuoto italiano, è in lizza nella 5 chilometri nel suo primo Europeo double face, ovvero sia in piscina che nelle lunghe distanze. Per 'Greg', 26 anni di ...

Medagliere Europei nuoto 2021: quattro podi per l'Italia, arriva il primo oro! OA Sport Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: Subbotina vince il libero, Murru nona Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: il titolo del solo libero va alla russa Subbotina, unica sopra i 95 punti. Marta Murru chiude nona.

Nuoto, Europei 2021: Federica Pellegrini disputerà solo le staffette? Lo ha detto lei a Riccione dopo i Campionati Italiani, lo ha ripetuto Matteo Giunta qualche giorno fa: “Federica Pellegrini a Budaèpest disputerà solo le staffette“ ma la Divina ha abituato i tifosi ...

