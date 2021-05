Nuoto | Europei 2021 | i convocati dell’Italia e le possibili rivelazioni

Advertising

SkySport : Europei tuffi, trampolino 1 metro: oro Bertocchi e bronzo Pellacani #SkySport #Tuffi #Bertocchi #Pellacani - Coninews : ARGENTO PER GIULIAAAAAA! ?? Agli Europei di Budapest Giulia #Gabbrielleschi è seconda nella 5 km di nuoto di fondo!… - Nosce_teipsum_ : RT @Coninews: ARGENTO PER GIULIAAAAAA! ?? Agli Europei di Budapest Giulia #Gabbrielleschi è seconda nella 5 km di nuoto di fondo! ????????? #… - manamoli95 : RT @Coninews: ARGENTO PER GIULIAAAAAA! ?? Agli Europei di Budapest Giulia #Gabbrielleschi è seconda nella 5 km di nuoto di fondo! ????????? #… - zazoomblog : Nuoto di fondo Giulia Gabbrielleschi splendido argento nella 5 km degli Europei dietro l’inarrivabile Van Rouwendaa… -

Giulia Gabbrielleschi è medaglia d'argento nella 5km femminile didi fondo aglidi Budapest 2021 . Lettura di gara perfetta dell'azzurra, che rimane nel gruppo di testa fin dall'inizio e nel finale è l'unica a rimanere incollata alle caviglie di Sharon ...Tra pochi giorni inizieranno a Funchal, in Portogallo, i Campionatidiparlimpico . Come capitato per tante altre manifestazioni internazionali, Olimpiadi e Paralimpiadi comprese, si recupera l'edizione del 2020 rinviata per l'emergenza sanitaria. Le ...L'obiettivo è confermarsi e continuare a stupire. Dal 17 al 23 maggio la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro degli Europei 2021 di nuoto in corsia. La competizione avrebbe dovuto tenersi l'a ...Agli Europei di Budapest cominciano bene per l’Italia anche le gare di nuoto in acque libere. Giulia Gabbrielleschi, 24enne di Pistoia, ha infatti vinto l’argento nella 5 km, lo stesso metallo conquis ...