Nuoto artistico, Marta Murru nona nella Finale del solo libero agli Europei 2021. Vince Varvara Subbotina

Terminata da poco la Finale del solo libero del Nuoto artistico, ad aprire questa giornata di gare degli Europei 2021 di Nuoto in programma a Budapest (Ungheria). Nelle acque magiare Marta Murru ha concluso la sua prova in nona posizione nell'atto conclusivo previsto alla Duna Arena. La 21enne di Genova, seconda a esibirsi in vasca, ha messo nel proprio esercizio eleganza e sensualità. Sulle note di "Prelude" di Havasi, con la coreografia del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, l'azzurra ha cercato di creare un'alternanza di momenti, accompagnata dal suono lento del pianoforte e dalla discontinuità acustica delle percussioni e delle chitarre.

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto artistico Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai: programma 12 maggio DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: ARRIVA IL FONDO! Ancora nuoto artistico e tuffi nella giornata degli Europei nuoto 2021 Budapest , ma anche l'arrivo del fondo: mercoledì 12 maggio come sempre il programma inizierà alle ore 9:00 e ci terrà compagnia per ...

Tuffi, Europei Budapest 2021: oro per l'Ucraina, solo quinto posto per Biginelli e Giovannini Secondo oro ottenuto dall' Ucraina dopo quello ottenuto nel nuoto artistico: la coppia formata da Bailo e Sereda (325.68) si è infatti imposta nel syncro dai 10 metri agli Europei di Budapest 2021. Alle loro spalle ha concluso per l'argento la coppia ...

LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA. Marta Murru non si migliora nel Solo libero: obiettivo settimo posto OA Sport Nuoto artistico, Marta Murru nona nella Finale del solo libero agli Europei 2021. Vince Varvara Subbotina Terminata da poco la Finale del solo libero del nuoto artistico, ad aprire questa giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in programma a Budapest (Ungheria). Nelle acque magiare Marta Murru ha ...

Europei. Murru nona nel libero del solo La rabbia e la delusione per l'errore nella routine tecnica sono alle spalle. Marta Murru ritrova sorriso, eleganza e raffinatezza ed è nona nella finale del solo libero che apre alla Duna Arena il pr ...

DIRETTA EUROPEI 2021 BUDAPEST: ARRIVA IL FONDO! Ancora nuoto artistico e tuffi nella giornata degli Europei 2021 Budapest, ma anche l'arrivo del fondo: mercoledì 12 maggio come sempre il programma inizierà alle ore 9:00 e ci terrà compagnia per ...

Secondo oro ottenuto dall'Ucraina dopo quello ottenuto nel nuoto artistico: la coppia formata da Bailo e Sereda (325.68) si è infatti imposta nel syncro dai 10 metri agli Europei di Budapest 2021. Alle loro spalle ha concluso per l'argento la coppia ...