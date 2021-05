Nunzia De Girolamo | svaligiata la villa di famiglia Bottino enorme | cosa hanno rubato e come hanno agito

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Brutte notizie perDe, vittima di un grosso furto nella suadi San Nicola Manfredi (Benevento). L’abitazione, situata in contrada Maioli e poco distante dalla zona ospedaliera di Benevento, è la residenza dei genitori dell’ex ministra. Questi ultimi non erano in casa quando i ladrifatto irruzione nella loro dimora, il fatto è stato segnalato solo una volta rientrati. Secondo la ricostruzione, i ladri sarebbero entrati nelladidiDeaccedendo da una finestra del piano terra. Questo perché i carabinieri, una volta arrivati sul luogo del furto, l’trovata forzata. È quindi probabile che i colpevoli avessero studiato attentamente la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Benevento, svaligiata la villa di Nunzia De Girolamo #NunziaDeGirolamo - _DAGOSPIA_ : AFFACCIATE NUNZIA’ - SVALIGIATA LA VILLA DEI GENITORI DELLA DE GIROLAMO VICINO BENEVENTO - Tullia01 : RT @ilgiornale: I ladri si sono introdotti nell'abitazione dell'ex ministro @N_DeGirolamo, sottraendo gioielli e denaro contante. Al moment… - giovann58134961 : Benevento, svaligiata la villa di Nunzia De Girolamo ... i massoni-ebrei usurai hanno sempre preferito lasciare il… - melillopiero : Svaligiata la villa dell'ex ministra Nunzia De Girolamo. Gli investigatori: bottino di notevole valore… -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Girolamo

Momento choc perDe, assaltata la sua villa. Si parla di enorme bottino: ecco cosa c'era Pubblicato il 12 - 05 - 2021 alle ore 16:27. Ultima modifica il 12 - 05 - 2021 alle ore 16:27 /...commenta Nella notte è stata svaligiata la villa della famiglia diDea San Nicola Manfredi ( Benevento ). Al momento del colpo l'abitazione, in cui vivono i genitori dell'ex ministro dell'Agricoltura del governo Letta, era vuota. Al rientro a casa i ...REGIONALE – Un colpo consistente e portato a termine senza grandi problemi. Ignoti la notte scorsa hanno svaligiato la villa di Nunzia De Girolamo a San Nicola Manfredi. Nell’abitazione in contrada ...Momento di paura e rabbia per la famiglia di Nunzia De Girolamo per il furto subito nella dimora di famiglia. Il bottino è consistente ...