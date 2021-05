Noto personaggio TV cambia sesso: ora dobbiamo chiamarla Chloe. Fan senza parole (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un volto celebre del piccolo schermo ha operato una scelta delicata. I fan lo riconoscono e non riescono a crederci. I telespettatori, amanti di Rai 1 e dei palinsesti, varietà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un volto celebre del piccolo schermo ha operato una scelta delicata. I fan lo riconoscono e non riescono a crederci. I telespettatori, amanti di Rai 1 e dei palinsesti, varietà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

sidevitacere : @antweet20 da un reality seguito da 6 milioni di telespettatori, poteva supporre che se fosse uscito con un altro n… - Costanzablabla : RT @VinnieVegaPF: @Capezzone @francescatotolo @marco_gervasoni Il PM è Eugenio Albamonte, personaggio noto negli ambienti di sinistra e imp… - cami9340692643 : @BondMela @heythereelena E ora fai marcia indietro... tutto regolare. Spoiler: una paparazzata non deve essere appr… - ViloAngela : @dmrc202 Bah, non dice niente di importante. Le paparazzate e gli articoli concordati esistono. Non credo sia quest… - SoniaLaVera : RT @VinnieVegaPF: @Capezzone @francescatotolo @marco_gervasoni Il PM è Eugenio Albamonte, personaggio noto negli ambienti di sinistra e imp… -