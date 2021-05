"Non l'ha presa benissimo". Arisa ha mollato il fidanzato, di nuovo. Retroscena Signorini: weekend di fuoco, finisce in disgrazia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tra Arisa e Andrea Di Carlo è finita di nuovo? L'indiscrezione arriva da Chi Magazine, che parla di una nuova svolta, ma in negativo, della storia che sta tenendo banco da diverso tempo: l'ultimo weekend sarebbe stato di fuoco per la coppia, che avrebbe deciso di passare ai "saluti e baci" e separarsi definitivamente a causa di una presunta incompatibilità caratteriale che sarebbe giunta al culmine. Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l'artista nonché insegnante della scuola di Amici avrebbe scelto “pare definitivamente di chiudere con il compagno, che non l'ha presa benissimo”. Ricordiamo infatti che Andrea Di Carlo è anche il manager di Arisa: l'addio si sarebbe consumato in maniera assai burrascosa, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Trae Andrea Di Carlo è finita di? L'indiscrezione arriva da Chi Magazine, che parla di una nuova svolta, ma in negativo, della storia che sta tenendo banco da diverso tempo: l'ultimosarebbe stato diper la coppia, che avrebbe deciso di passare ai "saluti e baci" e separarsi definitivamente a causa di una presunta incompatibilità caratteriale che sarebbe giunta al culmine. Stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso, l'artista nonché insegnante della scuola di Amici avrebbe scelto “pare definitivamente di chiudere con il compagno, che non l'ha”. Ricordiamo infatti che Andrea Di Carlo è anche il manager di: l'addio si sarebbe consumato in maniera assai burrascosa, con ...

