Non è vero che in un riconteggio dei voti in Arizona sono state dichiarate illegali centinaia di migliaia di schede per Biden (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 5 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Risultati preliminari dell’audit in Arizona. Trump è avanti di 250mila voti. Al momento sono state dichiarate illegali quasi 950.000 schede. Quasi tutti erano destinati a Biden. Biden ha vinto con soli 10.200 in Arizona». Il riferimento è al riconteggio avviato il 23 aprile delle schede elettorali delle elezioni dello scorso novembre negli Stati Uniti d’America nella contea di Maricopa, in Arizona, e deciso dal Senato dello Stato statunitense a guida repubblicana. Sei mesi fa Joe Biden ha vinto le elezioni presidenziali, diventando presidente degli Stati Uniti. Nella contea di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 5 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Risultati preliminari dell’audit in. Trump è avanti di 250mila. Al momentoquasi 950.000. Quasi tutti erano destinati aha vinto con soli 10.200 in». Il riferimento è alavviato il 23 aprile delleelettorali delle elezioni dello scorso novembre negli Stati Uniti d’America nella contea di Maricopa, in, e deciso dal Senato dello Stato statunitense a guida repubblicana. Sei mesi fa Joeha vinto le elezioni presidenziali, diventando presidente degli Stati Uniti. Nella contea di ...

