“No, non lo voglio”. Isola, Andrea Cerioli si rifiuta e poi ‘sbrocca’: il gesto di Fariba Tehrani non gli è andato proprio giù (Di mercoledì 12 maggio 2021) La puntata dei daytime dell’Isola dei famosi si è aperta all’insegna delle polemiche. Una volta arrivata la porzione di riso settimanale i naufraghi si domandano come comportarsi nei confronti di Roberto, che a causa di un’infrazione non ha più diritto a ricevere del riso. Il comico romano offre due opzioni ai suoi “lo condividiamo tutti oppure cucinate e a chi va mi dà un pezzetto e se non va a nessuno mi mangio i fruttini”. Tutti si dichiarano favorevoli alla condivisione, ma Isolde nota un cambiamento sorprendente in Rosaria e Matteo che fino a qualche giorno prima erano contrari alla spartizione. Ma a caratterizzare l’attenzione dei telespettatori è stata la polemica di Andrea Cerioli nei confronti di Fariba Tehrani. Tutta colpa della torta che la mamma di Giulia Salemi ha ricevuto per il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) La puntata dei daytime dell’dei famosi si è aperta all’insegna delle polemiche. Una volta arrivata la porzione di riso settimanale i naufraghi si domandano come comportarsi nei confronti di Roberto, che a causa di un’infrazione non ha più diritto a ricevere del riso. Il comico romano offre due opzioni ai suoi “lo condividiamo tutti oppure cucinate e a chi va mi dà un pezzetto e se non va a nessuno mi mangio i fruttini”. Tutti si dichiarano favorevoli alla condivisione, ma Isolde nota un cambiamento sorprendente in Rosaria e Matteo che fino a qualche giorno prima erano contrari alla spartizione. Ma a caratterizzare l’attenzione dei telespettatori è stata la polemica dinei confronti di. Tutta colpa della torta che la mamma di Giulia Salemi ha ricevuto per il suo ...

Advertising

borghi_claudio : Mi pare di vedere Speranza al telefono dal bunker... PRESTO! qui vedono che i contagi scendono! mandate più Galli… - IlContiAndrea : #SophiaLoren “Non so se questo sarà il mio ultimo film, ne voglio fare ancora un altro e sempre più bello perché io… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions Leagu… - giovann58134961 : @MrCacco02 PENSI CHE IO TI ODIO? no, ti dico, io non voglio vederti cadere all'inferno, perché ti amo! Purtroppo i… - Artistik333 : If I ain't got you by Giveon -