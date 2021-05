No alle tasse arretrate, Amazon vince il ricorso contro l’Ue (Di mercoledì 12 maggio 2021) La strada della giustizia fiscale sarà lunga e tortuosa, fino a quando nella Ue non ci sarà l’armonizzazione. Il tribunale della Ue, con una sentenza di primo grado, ieri ha dato torto alla Commissione, che nel 2017 aveva chiesto al Lussemburgo di far pagare a Amazon 250 milioni di euro, che il paradiso fiscale aveva offerto in sgravi fiscali. Amazon ha la sede legale europea in Lussemburgo e concentra qui tutti i suoi utili: grazie a un accordo raggiunto con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 maggio 2021) La strada della giustizia fiscale sarà lunga e tortuosa, fino a quando nella Ue non ci sarà l’armonizzazione. Il tribunale della Ue, con una sentenza di primo grado, ieri ha dato torto alla Commissione, che nel 2017 aveva chiesto al Lussemburgo di far pagare a250 milioni di euro, che il paradiso fiscale aveva offerto in sgravi fiscali.ha la sede legale europea in Lussemburgo e concentra qui tutti i suoi utili: grazie a un accordo raggiunto con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

