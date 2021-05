NieR Reincarnation | nuovo trailer e Pre-registrazioni aperte

NieR Re[in]carnation: nuovo trailer e Pre-registrazioni aperte (Di mercoledì 12 maggio 2021) NieR Reincarnation si è mostrato in un nuovo trailer promozionale e annuncia l’inizio delle pre-registrazioni su iOS e Android Un nuovo trailer promozionale di NieR Reincarnation annuncia l’apertura delle pre-registrazioni su iOS e Android anche in occidente. Il nuovo, attesissimo titolo della fortunata serie Square-Enix arriverà per ora esclusivamente su piattaforme mobile, ma, a giudicare da quanto ci è stato mostrato finora, questo non lo rende assolutamente un titolo da sottovalutare. Il nuovo trailer di NieR Reincarnation ci mostra nuove immagini del gioco In questo nuovo trailer promozionale ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 maggio 2021)si è mostrato in unpromozionale e annuncia l’inizio delle pre-su iOS e Android Unpromozionale diannuncia l’apertura delle pre-su iOS e Android anche in occidente. Il, attesissimo titolo della fortunata serie Square-Enix arriverà per ora esclusivamente su piattaforme mobile, ma, a giudicare da quanto ci è stato mostrato finora, questo non lo rende assolutamente un titolo da sottovalutare. Ildici mostra nuove immagini del gioco In questopromozionale ...

