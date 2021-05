Niente ban USA per Xiaomi: il pericolo è stato scongiurato (Di mercoledì 12 maggio 2021) Xiaomi era finita nella lista nera degli USA, ma ora il pericolo sembra scampato: come riportato da ‘bloomberg.com‘, già a marzo scorso le cose sembravano migliorare, quando una corte federale aveva fatto sapere che l’ordine diramato nei confronti dell’OEM non potesse avere validità in quanto frutto di un giudizio arbitrario e ‘capriccioso’. Una sentenza che fece tirare un sospiro di sollievo, ma che ancora non poteva essere considerata una vittoria da parte del produttore cinese. Sono passati due mesi da allora, ed oggi possiamo dire conclusa la vicenda. Xiaomi ed il governo USA hanno, difatti, annunciato di aver trovato un accordo che consentirà alle parti di andare oltre le controversie ancora aperte, andando oltre le vie legali. La proposta verrà consegnata a chi di dovere entro il 20 maggio, data per cui ormai mancano solo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021)era finita nella lista nera degli USA, ma ora ilsembra scampato: come riportato da ‘bloomberg.com‘, già a marzo scorso le cose sembravano migliorare, quando una corte federale aveva fatto sapere che l’ordine diramato nei confronti dell’OEM non potesse avere validità in quanto frutto di un giudizio arbitrario e ‘capriccioso’. Una sentenza che fece tirare un sospiro di sollievo, ma che ancora non poteva essere considerata una vittoria da parte del produttore cinese. Sono passati due mesi da allora, ed oggi possiamo dire conclusa la vicenda.ed il governo USA hanno, difatti, annunciato di aver trovato un accordo che consentirà alle parti di andare oltre le controversie ancora aperte, andando oltre le vie legali. La proposta verrà consegnata a chi di dovere entro il 20 maggio, data per cui ormai mancano solo ...

