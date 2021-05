NFT su eBay | c’è il via libera E Christie’s vende 9 Cryptopunk per 17 milioni di $HDblog it

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L’era dei token digitali è appena iniziata.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : NFT eBay

Presto verrà fornito ai venditori che soddisfano gli standard diun vero e proprio inventario, consentendo così ai potenziali acquirenti di poter scegliere tra una più vasta gamma di ..., dalle criptovalute agliPer quanto riguarda invece i token non fungibili, il discorso è ancora un tantino farraginoso.infatti ha avviato una fase di valutazione anche per questo nuovo ...É eBay la prima piattaforma di e-commerce ad accogliere gli NFT: ora è ufficialmente possibile vendere oggetti e collezioni digitali, e ciò potrebbe rappresentare una piccola grande rivoluzione nel se ...Dopo aver palesato l’intenzione di accettare criptovalute per i pagamenti e, contestualmente, comunicato l’intenzione di permettere la vendita di cimeli digitali NFT, eBay ha invertito le priorità e r ...