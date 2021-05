Neymar chiama Cristiano Ronaldo al Psg: “Voglio giocare con lui” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Neymar, attaccante del Paris Saint–Germain, ha rilasciato una lunga intervista a GQ in cui ha affermato di voler giocare con Cristiano Ronaldo. Voglio giocare con lui. Nella mia carriera ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé, ma non ho ancora giocato al fianco di Cristiano Ronaldo. Ho tante ambizioni e sogni da realizzare nel calcio: Voglio vincere i Mondiali. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Ma Voglio anche vincere tutti i titoli con il Psg. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021), attaccante del Paris Saint–Germain, ha rilasciato una lunga intervista a GQ in cui ha affermato di volerconcon lui. Nella mia carriera ho già giocato con grandi giocatori come Messi e Mbappé, ma non ho ancora giocato al fianco di. Ho tante ambizioni e sogni da realizzare nel calcio:vincere i Mondiali. Questo è sempre stato il sogno più grande nella mia carriera. Maanche vincere tutti i titoli con il Psg. L'articolo ilNapolista.

