Nessuno sarà lasciato solo in acque italiane. Draghi risponde a Salvini e avverte l’Ue: “Si torni ad una redistribuzione efficace dei migranti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governo italiano è impegnato “esercitare una pressione intra-europea affinché si torni ad una redistribuzione efficace dei migranti”. E’ quanto ha detto il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera rispondendo a un’interrogazione alla Lega di Matteo Salvini su immigrazione e sbarchi. “Gli sbarchi di migranti avvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio – ha detto il presidente del Consiglio – rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi 5 mesi del 2021. I flussi sono in aumento dall’inizio del 2020, anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa”. “La spinta migratoria – ha detto ancora Draghi parlando di migranti – è alimentata costantemente dall’instabilità della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il governo italiano è impegnato “esercitare una pressione intra-europea affinché siad unadei”. E’ quanto ha detto il premier Marionel corso del Question Time alla Camerando a un’interrogazione alla Lega di Matteosu immigrazione e sbarchi. “Gli sbarchi diavvenuti a Lampedusa domenica 9 maggio – ha detto il presidente del Consiglio – rappresentano il maggior picco di arrivi registrato in questi primi 5 mesi del 2021. I flussi sono in aumento dall’inizio del 2020, anche a causa della diffusione della pandemia in Nord Africa”. “La spinta migratoria – ha detto ancoraparlando di– è alimentata costantemente dall’instabilità della ...

