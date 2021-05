Nel Lazio 35.575 attualmente positivi, 244 in terapia intensiva (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Sono 35.575 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 33.599 sono in isolamento domiciliare, 1.732 sono ricoverati non in terapia intensiva, 244 sono ricoverati in terapia intensiva (-11 rispetto a ieri), 7.956 sono deceduti e 290.385 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – Sono 35.575 i casial Covid-19 nel. Di questi, 33.599 sono in isolamento domiciliare, 1.732 sono ricoverati non in, 244 sono ricoverati in(-11 rispetto a ieri), 7.956 sono deceduti e 290.385 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

