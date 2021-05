Natalia Paragoni svela dei dettagli intimi su Andrea Zelletta (Di giovedì 13 maggio 2021) Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono una coppia affiatatissima. Lui dentro la casa del GF Vip non ha avuto mezzo cedimento (infatti ha fatto tutto da solo) ed ha continuato a parlare ogni giorno della sua fidanzata. L’ex corteggiatrice ieri sera a Il Punto Z ha raccontato la prima volta con il suo Andrea. I due hanno consumato direttamente dopo la scelta di Uomini e Donne, appena hanno finito di posare per il servizio fotografico del settimanale del dating show mariano. La ragazza ha anche svelato un particolare sulle mutande di Zelletta. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 maggio 2021)sono una coppia affiatatissima. Lui dentro la casa del GF Vip non ha avuto mezzo cedimento (infatti ha fatto tutto da solo) ed ha continuato a parlare ogni giorno della sua fidanzata. L’ex corteggiatrice ieri sera a Il Punto Z ha raccontato la prima volta con il suo. I due hanno consumato direttamente dopo la scelta di Uomini e Donne, appena hanno finito di posare per il servizio fotografico del settimanale del dating show mariano. La ragazza ha ancheto un particolare sulle mutande di. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno ...

