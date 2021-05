Natalia Paragoni: «Mi sentivo inadeguata, sbagliata, finché poi qualcosa è cambiato» [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha quasi un milione di followers su Instagram e i suoi tutorial di make-up che spaziano dal trucco natural al più estroso conquistano il vasto pubblico social. Ha 23 anni, un ragazzo che ama – conosciuto nel mondo televisivo – e un passato intenso da raccontare, che prende forma tracciando pagine di un libro: il suo. Con La vita secondo Naty, l’influencer Natalia Paragoni si racconta a cuore aperto. Dislessia, atti di violenza fisici e verbali, bullismo, sono solo alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso di questa INTERVISTA ESCLUSIVA. Nel tempo Natalia ha sviluppato un’arte nell’esorcizzarli con il semplice uso dei colori che spesso dipingono il suo volto. E no, non è uno slancio naïve, al contrario è frutto di consapevolezza. Il suo libro autobiografico edito da Mondadori Electa, è un ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ha quasi un milione di followers su Instagram e i suoi tutorial di make-up che spaziano dal trucco natural al più estroso conquistano il vasto pubblico social. Ha 23 anni, un ragazzo che ama – conosciuto nel mondo televisivo – e un passato intenso da raccontare, che prende forma tracciando pagine di un libro: il suo. Con La vita secondo Naty, l’influencersi racconta a cuore aperto. Dislessia, atti di violenza fisici e verbali, bullismo, sono solo alcuni dei temi che abbiamo affrontato nel corso di questa. Nel tempoha sviluppato un’arte nell’esorcizzarli con il semplice uso dei colori che spesso dipingono il suo volto. E no, non è uno slancio naïve, al contrario è frutto di consapevolezza. Il suo libro autobiografico edito da Mondadori Electa, è un ...

Advertising

MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - Gif_di_Tina : Che imbarazzo Mondadori che pubblica il libro di Natalia Paragoni. Che brutta fine che ha fatto l'editoria se quest… - tommiizorzi : RT @MediasetPlay: Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - sonicast93 : RT @MediasetPlay: Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - SaviottiViviana : RT @MediasetPlay: Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? -