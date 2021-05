Napoli, personale sanitario KO: paziente lo colpisce con calcio al petto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un paziente autolesionista ha colpito in pieno petto, con un calcio, un membro del 118 che l’aveva soccorsa in casa. L’uomo era già noto al personale sanitario che per questo motivo ha richiesto immediato intervento delle Forze dell’ordine. Si tratta dell’aggressione numero 23 del 2021 a Napoli. Un dato che fa accapponar la pelle. Se consideriamo che gli atti di aggressioni e minacce ai danni del personale sanitario vanno in realtà contro noi stessi e i pazienti di tutti gli ospedali. Questo il commento della pagina facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“: “calcio in petto al medico e……KO! Aggressione n.23 Del 2021. Il tutto è successo ieri sera intorno alle 21 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unautolesionista ha colpito in pieno, con un, un membro del 118 che l’aveva soccorsa in casa. L’uomo era già noto alche per questo motivo ha richiesto immediato intervento delle Forze dell’ordine. Si tratta dell’aggressione numero 23 del 2021 a. Un dato che fa accapponar la pelle. Se consideriamo che gli atti di aggressioni e minacce ai danni delvanno in realtà contro noi stessi e i pazienti di tutti gli ospedali. Questo il commento della pagina facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“: “inal medico e……KO! Aggressione n.23 Del 2021. Il tutto è successo ieri sera intorno alle 21 ...

