Napoli | Energia verde e gratuita per tutte le famiglie povere

Coniugare energie verdi, educazione ambientale e lotta alla povertà, questa è la sfida di un progetto innovativo e promettente nel sud Italia. In una periferia disagiata di Napoli sono stati realizzati pannelli solari sul tetto di un centro che offre attività sportive ed educative per i bambini del doposcuola. Più di un centinaio di giovani frequentano la struttura. Sopra le loro teste, un sistema di pannelli fotovoltaici fornisce Energia gratuita a decine di famiglie del quartiere. Questa è la prima esperienza del genere nella regione, i vantaggi sono molteplici, come sottolineano i vari attori locali che accolgono questa iniziativa della Fondazione "Famiglia di Maria". "Abbiamo pensato che questo sobborgo dovesse essere uno dei primi luoghi da cui è emerso un elemento concreto di transizione ecologica, di cui ...

