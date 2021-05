Napoli: Calenda, 'Pd scelga Amendola, non si faccia imporre candidato da M5S' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Ma se, tanto per cambiare, a Napoli, il Pd invece di farsi imporre un candidato dai 5S scegliesse una persona in gamba come Amendola? Noi saremmo pronti a sostenerlo. Un po' di coraggio ragazzi". Lo scrive su twitter Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Ma se, tanto per cambiare, a, il Pd invece di farsiundai 5S scegliesse una persona in gamba come? Noi saremmo pronti a sostenerlo. Un po' di coraggio ragazzi". Lo scrive su twitter Carlo

Advertising

TV7Benevento : Napoli: Calenda, 'Pd scelga Amendola, non si faccia imporre candidato da M5S'... - infoitinterno : Comunali Napoli 2021, Calenda: 'Il Pd candidi Amendola e noi lo sosterremo' - infoitinterno : Sindaco di Napoli, Calenda: «Il Pd scelga Amendola e lo sosterremo» - Know_How_To_Do : @EPaglierini @SBidimedia @pdnetwork @CarloCalenda E' proprio per evitare quanto successo con Marino che quest'anno… - ale_clem : RT @dawac72: @CarloCalenda @pdnetwork A #Napoli al momento si deve per forza votare @ale_clem perché è unica nata a Napoli tra i candidati,… -