Napoleone contro Cristo (Di mercoledì 12 maggio 2021) In questo bicentenario napoleonico ricordiamone i "meriti". Fu lui a salvare la Rivoluzione francese prima che si autodivorasse e a esportarne gli «immortali princìpi», lasciandoci in eredità l'accentramento amministrativo, nonché le province, i prefetti, i fasci littori, le aquile romane etc. E il Codice Civile (mai l'Ancien Règime aveva osato mettere il naso nel diritto privato) con matrimonio civile, divorzio, declassamento delle donne, sacralizzazione della proprietà privata eccetera. Infine, il suo modo di guerra basato sulla "romana" coscrizione obbligatoria che riversò sui campi di battaglia milioni di uomini sostenentisi col saccheggio, cosa che costrinse gli avversari a fare lo stesso per difendersi; così le forze in campo si equivalsero e il solo risultato fu l'aumento esponenziale dei morti. Arrestò ben due Papi e fece sostituire la festa dell'Assunta con un mai esistito san ...

