Name That Tune – Indovina La Canzone, la finale: le anticipazioni e le squadre della puntata del 12 maggio

Name That Tune – Indovina La Canzone finale: anticipazioni, squadre e ospiti ultima puntata 12 maggio

Name That Tune Indovina La Canzone – la trasmissione di Tv8 condotta da Enrico Papi che vede due squadre contrapporsi in un avvincente game show musicale – arriva alla finale. Il programma, dopo il successo della prima edizione, è tornato con nuove puntate. A sfidarsi in questa finale una squadra composta interamente da donne, e una con soli uomini, tutti volti noti appartenenti al mondo della musica, ma anche dello spettacolo e dello sport.

