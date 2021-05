Moviola Lazio Parma | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 12 maggio 2021)delvalido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Dionisi.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

lukaku2017 : @AlfredoPedulla Le piace proprio tirare fuori gli artigli quando si tratta della Lazio. Poi con le indebitate torna… - infoitsport : MOVIOLA - Fiorentina - Lazio, Maresca incerto ma non incide: gli episodi - infoitsport : Moviola Fiorentina Lazio: l'episodio chiave del match - infoitsport : Fiorentina Lazio LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitsport : Moviola Fiorentina Lazio: l'episodio chiave del match -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Lazio

Calcio News 24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiParma 0 - 0...Se n'è accorto l'arbitro che ha concesso il calcio di rigore ai granata in vantaggio grazie alla realizzazione dagli undici metri dell'ex. Pochi dubbi sull'episodio del rigore? Braccio largo ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Lazio e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Parma si affront ...L’episodio chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Parma L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Parma, valido per la 36ª giornata della Serie A 202 ...