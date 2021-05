“Movida si, ma solo con prudenza”: il Comitato confida nel buonsenso (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Responsabilità e buonsenso da parte di tutti”. Questo l’invito e l’esortazione che viene dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica in vista del prossimo week end. Al di là degli appelli, saranno comunque assicurati i controlli anti-assembramento da parte di pattuglie delle Forze dell’Ordine, sia in divisa che in borghese. Queste misure dovrebbero scongiurare il ripetersi delle spiacevoli scene cui si è dovuto assistere lo scorso fine settimana, quando alcuni hanno manifestato scarsa consapevolezza del pericolo di contagio tutt’ora incombente. Nonostante tutto, il Comitato ha voluto dare ancora una volta fiducia ai cittadini che desiderano riassaporare la libertà. Di fatto un’alternativa non c’è, o meglio – come ha lasciato intendere il sindaco Mastella – “l’alternativa sarebbe molto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Responsabilità eda parte di tutti”. Questo l’invito e l’esortazione che viene dalper l’Ordine e la sicurezza pubblica in vista del prossimo week end. Al di là degli appelli, saranno comunque assicurati i controlli anti-assembramento da parte di pattuglie delle Forze dell’Ordine, sia in divisa che in borghese. Queste misure dovrebbero scongiurare il ripetersi delle spiacevoli scene cui si è dovuto assistere lo scorso fine settimana, quando alcuni hanno manifestato scarsa consapevolezza del pericolo di contagio tutt’ora incombente. Nonostante tutto, ilha voluto dare ancora una volta fiducia ai cittadini che desiderano riassaporare la libertà. Di fatto un’alternativa non c’è, o meglio – come ha lasciato intendere il sindaco Mastella – “l’alternativa sarebbe molto ...

Advertising

anteprima24 : ** '#Movida si, ma solo con prudenza': il Comitato confida nel buonsenso ** - Dott_Moresco : RT @mittdolcino: CVD! et BANG! Altro che Spagna, che toglie lockdown e coprifuoco e far fare festa alla gente! --- In Italia DRAGHI IN PERS… - decentralized33 : RT @mittdolcino: CVD! et BANG! Altro che Spagna, che toglie lockdown e coprifuoco e far fare festa alla gente! --- In Italia DRAGHI IN PERS… - strjngimirauhl : Mi consigliate un luogo di vacanza per tre ragazze?? Che ci sia divertimento, movida e mare bello ?? io ho in mente solo - William75849073 : RT @mittdolcino: CVD! et BANG! Altro che Spagna, che toglie lockdown e coprifuoco e far fare festa alla gente! --- In Italia DRAGHI IN PERS… -