Advertising

salvione : Mourinho, l'uomo che esalta due tifoserie - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ??? Cambio Campo - Ancona: '@Inter e @OfficialASRoma si affronteranno pensando già a Juve e Lazio. #Mourinho è l'uomo g… - VoceGiallorossa : ??? Cambio Campo - Ancona: '@Inter e @OfficialASRoma si affronteranno pensando già a Juve e Lazio. #Mourinho è l'uom… - siamo_la_Roma : ?? #Conte parla di #Mourinho ?? Il pensiero dell'ex #Premier sul nuovo tecnico giallorosso ?? 'Il divario tra le asp… - forzaroma : #Conte: “#Mourinho? A volte un solo uomo al comando non può risolvere i problemi” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho uomo

Siamo la Roma

Nel segno dell'che non lascia mai nulla al caso, come ha rivelato a proposito della sua scelta ... Joséè il vero trattino tra Inter e Roma. È l'allenatore più amato dagli interisti, al ...CALCIO Fonseca è unsolo,comandante di una nave da cui sa che dovrà scendere presto per essere sostituito, una ...come si è comportato con una società che aveva avviato le trattative con...Mourinho sarà davanti alla televisione, diviso tra i vecchi colori e quelli nuovi. L’allenatore, per ora, unisce due tifoserie: gli interisti contenti di rivederlo su una panchina italiana che non è q ...Giuseppe Conte, ex premier e ora al Movimento 5 Stelle, ha parlato a Il Fatto Quotidiano sull'arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma: "Cosa penso dell’arrivo di Mourinho ...