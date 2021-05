Motomondiale: secondo appuntamento al Mugello per Dovizioso e Aprilia (2) (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – “Alla fine del test precedente non ho espresso giudizi definitivi perché si è trattato di una semplice presa di contatto, e trovo sbagliato farlo ora dopo due giorni di pioggia – ha continuato Dovizioso -. Ho qualche idea, chiaramente, ma credo che l’ideale sarebbe trovare un’altra occasione per approfondire la conoscenza dell’Aprilia. Mi fa molto piacere l’interesse generato dal mio ritorno in sella ad una MotoGP ma, come già detto, non ho piani a lungo termine. Mi sto divertendo, sono sereno e valuterò le mie scelte un passo alla volta”. “Anche con il meteo avverso sono state due giornate importanti. Intanto abbiamo provato per la prima volta la Rs-Gp sul bagnato e le indicazioni che abbiamo avuto da un pilota esperto come Andrea saranno preziose. E devo dire che in queste condizioni Andrea ha girato piuttosto bene, con tempi molto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – “Alla fine del test precedente non ho espresso giudizi definitivi perché si è trattato di una semplice presa di contatto, e trovo sbagliato farlo ora dopo due giorni di pioggia – ha continuato-. Ho qualche idea, chiaramente, ma credo che l’ideale sarebbe trovare un’altra occasione per approfondire la conoscenza dell’. Mi fa molto piacere l’interesse generato dal mio ritorno in sella ad una MotoGP ma, come già detto, non ho piani a lungo termine. Mi sto divertendo, sono sereno e valuterò le mie scelte un passo alla volta”. “Anche con il meteo avverso sono state due giornate importanti. Intanto abbiamo provato per la prima volta la Rs-Gp sul bagnato e le indicazioni che abbiamo avuto da un pilota esperto come Andrea saranno preziose. E devo dire che in queste condizioni Andrea ha girato piuttosto bene, con tempi molto ...

