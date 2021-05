Mostre | Mattarella inaugura ' Tota Italia' alle Scuderie del Quirinale 4

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - “Attraverso una selezione di opere di eccezionale rilevanza conservate nei principali museini - ha rimarcato Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della cultura - con la mostra 'origini di una Nazione' si è inteso proporre una riflessione su quel lungo e grandioso processo di unificazione culturale, linguistica e giuridica e di trasformazione degli assetti economici, sociali e territoriali che, sotto la spinta di Roma, portò le varie popolazioni dell'antica a riconoscersi in un'unica grande entità comune". "Nella prima parte della mostra - osserva Osanna - alcune delle più rappresentative testimonianze archeologiche delle culture proprie delle genti italiche illustrano la grande varietà dei modi di vivere e di esprimersi, di costruire e di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mostre Mattarella

Il Tempo

...Repubblica nel momento del rilancio della cultura a livello nazionale e locale con le riaperture dei musei e delle. In particolare, Bazoli "ritiene che l'affetto del presidente...... presidente del Fai, spetta la presentazione della 29esima edizione della Giornate Fai di primavera, che ha ricevuto riconoscimento del presidente della Repubblica Sergio. Nella cornice ...La stretta sinergia fra una delle sedi espositive più prestigiose del Paese e il Ministero della Cultura ha permesso infatti di allestire in breve tempo una mostra di grande spessore scientifico e ...Il capo dello Stato nel mirino di un network di odiatori di destra per le misure anti Covid: undici nei guai, c’è anche un docente universitario ...