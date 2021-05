Montesarchio | inaugurato il nuovo hub vaccinale Volpe | “Sabato giornata J&J”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) –questa mattina a, nella palestra dell’Istituto Statale “Ilaria Alpi” di via Vitualanese, ilhubche servirà tutta la Valle Caudina. Presenti all’evento il Sindaco di, Franco Damiano, il Direttore Generale dell’Asl di Benevento, Gennaro, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria e altre cariche Istituzionali. Sono 9 i box predisposti per la somministrazioni delle dosi di Pfizer, Moderna e AstraZeneca e la capacità delcentro è di circa 600 vaccinazioni al giorno. Il Sindaco Damiano commenta così a margine dell’inaugurazione delcentro: “Questo hub gestirà tutta la fase, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Montesarchio, inaugurato il nuovo hub vaccinale. ... ** - user_tv : Inaugurato questa mattina -

Ultime Notizie dalla rete : Montesarchio inaugurato

Ottopagine

Saràmercoledì alle 9,30 presso la palestra dell'Istituto Ilaria Alpi di Via Vitulanese, l'hub vaccinale di. Un hub d'eccellenza, che servirà tutta la Valle Caudina, con 10 .... Saràmercoledì prossimo alle 9,30 presso la palestra dell'Istituto Ilaria Alpi di Via Vitulanese, l'hub vaccinale di. Un hub d'eccellenza, che servirà tutta la ...Valle Caudina: inaugurato l'Hub vaccinale di Montesarchio. Dieci postazioni vaccinali, spazio sia all’interno che all’esterno per evitare ...Montesarchio; arriva l'hub per vaccinare tutti. Sarà inaugurato mercoledì alle 9,30 presso la palestra dell'Istituto Ilaria Alpi di Via ...