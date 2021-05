Montalbano – stasera Un diario del ’43: streaming, trama, cast e finale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un diario del ’43 è il titolo di un episodio de Il Commissario Montalbano, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 18 febbraio 2019 ed in replica il 12 maggio 2021. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, affrontare ben tre casi, collegato l’uno all’altro in modo sorprendente. Un diario del ’43, trama Dopo l’esplosione di due silos, Montalbano riceve da Nicolò Zito (Roberto Nobile) un diario risalente al 1943 e firmato da Carlo Colussi (Lorenzo Adorni), giovane fascista che, all’indomani dell’8 settembre, scrive di aver compiuto un gesto terribile. Nel frattempo, a Vigata torna John Zuck, il cui vero nome è Giovanni Zuccotti (Dominic Chianese): l’uomo racconta al Commissario di essere rimasto negli Stati ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Undel ’43 è il titolo di un episodio de Il Commissario, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 18 febbraio 2019 ed in replica il 12 maggio 2021. Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, affrontare ben tre casi, collegato l’uno all’altro in modo sorprendente. Undel ’43,Dopo l’esplosione di due silos,riceve da Nicolò Zito (Roberto Nobile) unrisalente al 1943 e firmato da Carlo Colussi (Lorenzo Adorni), giovane fascista che, all’indomani dell’8 settembre, scrive di aver compiuto un gesto terribile. Nel frattempo, a Vigata torna John Zuck, il cui vero nome è Giovanni Zuccotti (Dominic Chianese): l’uomo racconta al Commissario di essere rimasto negli Stati ...

