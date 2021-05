Monete | si scrive 2 euro Si legge anche mille

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Leconiate nel 2007 dalla Zecca di Parigi, su ordine del Principato di Monaco di Baviera, per commemorare la Principessa Grace Kelly, oggi sono già diventate molto ricercate fra i collezionisti numismatici. Sono leda 2. Moneta da 2(Adobe Stock)Il principale motivo della sua rarità è data in primis dal numero di pezzi coniati, 20.001. Il secondo è il legame che unisce la Principessa ai cittadini del Principato, una vera e propria devozione., landa delle 2Grace Kelly 2(Adobe Stock)Celebre star hollywoodiana, Grace Patricia Kelly vinse l’Oscar come miglior attrice per la pellicola “La ragazza di campagna” nel 1955. L’anno seguente, all’apice del successo, decise di abbandonare la ...