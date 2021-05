Mondo del cinema a lutto Morto l’attore a soli 35 anni Ecco chi era

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sabato scorsoindiano Rahul Vohra aveva affidato a Facebook il suo epitaffio; ricoverato all’ospedale di Nuova Delhi dall’inizio di maggio, l’uomo si sentiva in grande difficoltà: Sarei sopravvissuto se avessi ricevuto delle cure migliori. Se avessi un trattamento migliore forse potrei essere salvato. Cerchi di chiamare gli infermieri, ma non vengono. Arrivano dopo un’ora o più, e in qualche modo devi farcela in loro assenza.ha poi mostrato un filmato mentre utilizzava la maschera dell’ossigeno, sottolineandone l’importanza: È estremamente preziosa in questo momento. Senza di essa i pazienti restano storditi e soffrono. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jyoti Tiwari (@ijyotitiwari) Il vlogger 35enne aveva poi concluso il post taggando la pagina social del ...

Advertising

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nel mondo reale il vaccino monodose della Janssen ha un'efficacia del 77% come previsto dagli stud… - LiciaRonzulli : 1/ Odio, minacce e violenza verbale contro chi manifesta il proprio pensiero sono sempre inaccettabili. Solidarietà… - Agenzia_Ansa : Una strage di civili 'interamente innocenti'. Dopo 50 anni la giustizia britannica riconosce le colpe dell'esercito… - CarloGiummo : Ricordagli che grazie (anche) a te, ogni ITALIANO si è sentito CAMPIONE DEL MONDO!!!! ??????onore a te ????… - CILPItalia1 : ?????????????????????????????? Per il mondo delle due ruote UNIPOSTE SPA ha riservato una grande promozione valida fino a tutto i… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo del

pressmare.it

Abbiamo registrato risultati eccellenti in quelle areein cui abbiamo potuto tenere aperti i negozi, mentre sono stati più deboli i risultati nei paesi occidentali, penalizzati dai lunghi ...Fuori dal podio l'ungherese Kristof Rasovszky , campionee d'Europa in carica, per gran parte in testa e finito quarto. "Questo successo - ha dichiarato Paltrineri - è incredibile perché è ...Presentata la stagione estiva, al via il 1° giugno tra spettacoli all’aperto e al chiuso. Tra le novità, il primo spettacolo teatrale di Massimo Recalcati e anche una web radio. Questo weekend via a u ...Il costruttore francese del gruppo Stellantis ha mostrato lo stemma bidimensionale e la nuova immagine del marchio ...