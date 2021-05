Moncalieri rilascerà il passaporto culturale ai nuovi nati

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un lasciapassare per musei e luoghi della cultura, destinato ai più piccoli: è il “” che d’ora in poi imoncalieresi potranno sfruttare entro il primo anno di vita, insieme alle loro mamme e papà. La cultura e la frequentazione dei musei: piaceri da condividere fin dai primi respiri, con l’augurio che accompagni i piccoli per tutta la vita. E’ questo lo spirito con cuiha appena aderito al progetto patrocinato da Fimp, la federazione dei medici pediatri e Sin, la società italiana di neonatologia, oltre che da svariate sigle associazionistiche di ginecologi e ostetrici. E così è stato firmato un accordo, di durata triennale e senza oneri per la città, trae la Fondazione Medici a Misura di Donna. Il...