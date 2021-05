(Di mercoledì 12 maggio 2021) SHENZHEN, Cina, 11 maggio 2021 /PRNewswire/Il 7 maggio 2021, in occasione della fiera dedicata alle attività post-vendita e tuning per il(Shanghai: 688159) ha presentatoilper il-V2X. Ciò va ad arricchire ulteriormente i prodotti della serie 5G die aiuta ildei veicoli smart connessi ad accelerare l'ingresso nell'era del 5G. "Grazie ai vantaggi offerti in termini di banda larga e bassa latenza, uniti alla tecnologia di comunicazione diretta PC5 del C-V2X, la tecnologia 5G può implementare in ...

lifestyleblogit : Modulo full-function per il settore automobilistico A590 5G+C-V2X di Neoway Technology è uscito ufficialmente - -

Ultime Notizie dalla rete : Modulo full

Lifestyleblog

Le immagini 'leaked' dei giorni scorsi sembrerebbero confermarne la presenza accanto ad una ... dovrebbe essere da 6,7 pollici , ovviamente flessibile, mantenere una risoluzioneHD+ ma ...IL BANDO EDI CANDIDATURA SONO PUBBLICATI SULLA PAGINA WEB https://arti.toscana.it/siena - ... DETERMINATO STAGIONALE (MAGGIO/OTTOBRE) CON ORARIOTIME A TURNAZIONE Rif. 13476 - AZ. SETTORE ...Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), the low power programmable leader, today extended its portfolio of comprehensive low power FPGA-based solution stacks with the introduction of Lattice ...SHENZHEN, Cina, 11 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il 7 maggio 2021, in occasione della fiera dedicata alle attività post-vendita e tuning per il settore ...