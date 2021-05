Mo | Carmen Llera Moravia | ' sono pessimista | seconda intifada iniziò così' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “e rattristata, mi dispiace dirlo, ma i fatti parlano chiaro: basta davvero poco per accendere la miccia, la soluzione due Stati per due popoli non mi sembra abbia funzionato”. Questo il commento all'Adnkronos disulla ripresa delle ostilità fra israeliani e palestinesi, che ricorda quando anche lei si trovò “nella Spianata delle Moschee e all'improvviso arrivò un lancio di sassi. Seppi di lì a poco che il motivo era che l'ex capo del Likud Ariel Sharon stava passeggiando in quel luogo sacro.la”. “Israele ha tutto il diritto di difendersi - prosegue la scrittrice - ma per i palestinesi non hanno fatto molto e finché la leadership resterà in ...